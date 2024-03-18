Adozione, la famiglia per scelta
Quando la famiglia non passa per il DNA
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Abbiamo parlato in passato di famiglia e di ricerca della genitorialità attraverso la procreazione medicalmente assistita. In questa puntata approfondiamo risvolti, legami, effetti e affetti del percorso di adozione, insieme alla dottoressa Paola Terrile, che accompagna i genitori e i figli nel viaggio di costruzione familiare.
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