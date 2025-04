Ep 96 – Il diritto di lavorare

Il 20 maggio del 1970 – quasi cinquantacinque anni fa – il parlamento approvò la prima legge organica in cui una serie di tutele e di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione venivano estesi anche all’interno delle fabbriche. Come si disse all’epoca, con quel voto «la Costituzione entrava nelle fabbriche». Il nome scelto per celebrare l’altrimenti anonima legge 300/1970 fu all’altezza delle ambizioni dei suoi promotori: Statuto dei Lavoratori.

Poi la storia dell’unica ginecologa rimasta a lavorare in Donbas e il lavoro a ogni costo di Anna Politkovskaja.

La storia dello Statuto dei Lavoratori

L’unica ginecologa che visita le pazienti nel Donbas

Il mio lavoro a ogni costo di Anna Politkovskaja