Ep 91 – Idolo, uomo e papa

Lunedì alle 20 il Vaticano ha annunciato ufficialmente le cause della morte di papa Francesco, avvenuta alle 7:35 della mattina: un ictus cerebrale, a cui è seguito un coma e il collasso cardiocircolatorio irreversibile. Poi la storia delle persone che si riuniscono in piazza San Pietro durante l’Angelus, David Sedaris racconta il suo incontro con Bergoglio e le parole del fotografo che ha scattato le foto durante la via Crucis dell’aprile del 2020 durante la pandemia da coronavirus.

Papa Francesco è morto per un ictus cerebrale

Le mille storie del mondo sotto la finestra del papa

Un comico all’udienza papale

Via Crucis dei nuovi eroi. Medici e infermieri portano la Croce. Foto di Giovanni De Angelis