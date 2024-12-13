Ep 8 – Cofanetto Orazio: Habebamus papam
La giornalista che per prima ha ascoltato la decisione di dimettersi pronunciata in latino da papa Benedetto XVI, David Sedaris che racconta il suo incontro con papa Francesco e alcune tra le migliaia di storie personali che si incrociano in piazza San Pietro a Roma.
Ep 17 – Giovanna Chirri racconta le dimissioni di Ratzinger
Ep 91 – Un comico all’udienza papale
Ep 91 – Le mille storie del mondo sotto la finestra del papa
