NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep 8 – Cofanetto Orazio: Habebamus papam

di Matteo Caccia
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

La giornalista che per prima ha ascoltato la decisione di dimettersi pronunciata in latino da papa Benedetto XVI, David Sedaris che racconta il suo incontro con papa Francesco e alcune tra le migliaia di storie personali che si incrociano in piazza San Pietro a Roma.

Ep 17 – Giovanna Chirri racconta le dimissioni di Ratzinger

Ep 91 – Un comico all’udienza papale

Ep 91 – Le mille storie del mondo sotto la finestra del papa

Altri episodi

Ep 7 &#8211; Cofanetto Orazio: Come guarire

Ep 7 – Cofanetto Orazio: Come guarire

12 ago 2025 - 19 min
Ep 6 &#8211; Cofanetto Orazio: Storie da Gaza

Ep 6 – Cofanetto Orazio: Storie da Gaza

11 ago 2025 - 19 min
Ep 5 &#8211; Cofanetto Orazio: Cielo, mio marito

Ep 5 – Cofanetto Orazio: Cielo, mio marito

8 ago 2025 - 15 min
Ep 4 &#8211; Cofanetto Orazio: Arrivederci amore ciao

Ep 4 – Cofanetto Orazio: Arrivederci amore ciao

7 ago 2025 - 22 min
Ep 3 &#8211; Cofanetto Orazio: A lezione

Ep 3 – Cofanetto Orazio: A lezione

6 ago 2025 - 21 min