Ep 71 – Molto più di un lavoro

È uscito un libro intitolato Careless People scritto da Sarah Wynn-Williams che è stata manager di Facebook dal 2011 al 2017, arrivando al ruolo di direttrice della global public policy: i capi di Meta non ne escono bene; e poi la storia di una persona che ringrazia il suo capo per averle salvato la vita e un racconto di Elena Ferrante che spiega come tenere un diario l’abbia aiutata a diventare una scrittrice.

Cosa c’è nel libro che Meta non vuole sia letto

“Mi hai salvato la vita quando pensavo al suicidio”

Elena Ferrante, Tenere un diario – 3 febbraio 2018

La musica che accompagna la lettura di Elena Ferrante viene dalla colonna sonora del film L’amore molesto del 1995, tratto dall’omonimo romanzo