Ep 61 – Pessimi regali

In occasione della festa delle donne, le madri dei soldati russi uccisi in Ucraina hanno ricevuto in dono un tritacarne da parte dei rappresentanti locali del partito presidenziale Russia Unita e poi le storie di altri regali: un babydoll per San Valentino e un test del Dna per scoprire le proprie origini

Russia, tritacarne in regalo alle mamme dei soldati uccisi. Polemica sul partito di Putin

Il dono era fragile quanto la mia logica

Come ho scoperto che i kit per il test del Dna sono un pessimo regalo