Ep 60 – Volevo solo tornare a casa

Sono trascorsi 112 giorni da quando il cooperante italiano Alberto Trentini è stato arrestato a un posto di blocco in Venezuela il 15 novembre scorso, è accusato di cospirazione, in un’inchiesta che sarebbe già sul tavolo del tribunale speciale che si occupa di terrorismo e poi la storia di una famiglia di origini italiane scappata dal regime venezuelano e tornata a vivere in Abruzzo, e la storia di Bowe Bergdahl, il soldato americano catturato dai talebani dopo aver lasciato volontariamente la sua base militare in Afghanistan

Trentini, ora il Venezuela lo accusa di terrorismo. “Ma è una provocazione”

Venezuela, tornando a casa

Lo stranissimo caso del sergente Bowe Bergdahl

La seconda stagione di Serial

— Le musiche della puntata di oggi —

Tommy Guerrero – The endless road

Hans Zimmer – Light (The Thin Red Line)