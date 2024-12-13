Ep 6 – Cofanetto Orazio: Storie da Gaza
Una bambina palestinese che si intromette nella conversazione telefonica tra sua madre e una giornalista statunitense, la storia degli antichi semi palestinesi che potrebbero salvare il mondo e un racconto di Sami al-Ajrami dal libro “Le chiavi di casa”.
Ep 24 – Banias, una bambina di 8 anni che vive a Gaza e ha un po’ di storie da raccontare
Ep 119 – “Ci hanno tenuti in vita per migliaia di anni”: salvare i semi palestinesi potrebbe salvare anche il mondo?
Ep 127 – Le chiavi di casa. Un diario da Gaza
