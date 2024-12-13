NewsletterPodcast
Ep 6 – Cofanetto Orazio: Storie da Gaza

di Matteo Caccia
Una bambina palestinese che si intromette nella conversazione telefonica tra sua madre e una giornalista statunitense, la storia degli antichi semi palestinesi che potrebbero salvare il mondo e un racconto di Sami al-Ajrami dal libro “Le chiavi di casa”.

Ep 24 – Banias, una bambina di 8 anni che vive a Gaza e ha un po’ di storie da raccontare

Ep 119 – “Ci hanno tenuti in vita per migliaia di anni”: salvare i semi palestinesi potrebbe salvare anche il mondo?

Ep 127 – Le chiavi di casa. Un diario da Gaza

Altri episodi

Ep 5 &#8211; Cofanetto Orazio: Cielo, mio marito

Ep 5 – Cofanetto Orazio: Cielo, mio marito

8 ago 2025 - 15 min
Ep 4 &#8211; Cofanetto Orazio: Arrivederci amore ciao

Ep 4 – Cofanetto Orazio: Arrivederci amore ciao

7 ago 2025 - 22 min
Ep 3 &#8211; Cofanetto Orazio: A lezione

Ep 3 – Cofanetto Orazio: A lezione

6 ago 2025 - 21 min
Ep 2 &#8211; Cofanetto Orazio: Grandi traversate

Ep 2 – Cofanetto Orazio: Grandi traversate

5 ago 2025 - 20 min
Ep 1 &#8211; Cofanetto Orazio: Non tutto ma molto su mia madre

Ep 1 – Cofanetto Orazio: Non tutto ma molto su mia madre

4 ago 2025 - 17 min