Ep 49 – Mi ricordo, sì, io mi ricordo

Cinque anni fa si scopriva il primo caso di coronavirus in Italia e sembra che ci siamo dimenticati gran parte di quello che è accaduto in quei mesi e anni e poi la storia di un uomo che da ragazzino si era rotto un braccio ma nessuno in famiglia se lo ricordava e quella di un paziente di Oliver Sacks che si inventa la realtà che non ricorda

Non siamo fatti per ricordare le pandemie

Heavyweight #16 Rob

L’uomo che cambiò sua moglie per un cappello – Una questione di identità