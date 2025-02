Ep 48 – Il mistero della nave in mezzo al mare

Una nave petroliera è stata danneggiata mentre era ancorata nel campo boe di Vado Ligure, in provincia di Savona, in Liguria e poi la storia della sparizione del brigantino Mary Celeste, trovata a galleggiare in Atlantico priva di equipaggio e una coppia appena formata che si imbarca su un cargo per 10 giorni e scopre come va veloce il tempo in mezzo al mare.

Cosa ha danneggiato questa petroliera vicino a Savona?

Una nave mercantile abbandonata fu trovata in Atlantico nel 1872. Il mistero del suo equipaggio scomparso non fu mai risolto

Le relazioni si muovono velocemente su una lenta nave cargo