Ep 45 – Non è ora di finirla qui?

Cosa si sa dei possibili negoziati di pace tra Russia e Ucraina e poi la storia di un giornalista che diventa negoziatore per la liberazione di un ostaggio e una trattativa tra due coniugi per decidere se avere figli oppure no

Cosa si sa dei possibili negoziati di pace tra Russia e Ucraina

L’assedio armato dell’ospedale che mi ha trasformato da reporter della BBC a negoziatore

Come potrei negargli la paternità?

——

Dans Dans – Au Hasard

Truth -Balmorhea