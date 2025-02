Ep 38 – Come la affrontiamo noi la violenza qui al nord

In Svezia 11 persone sono state uccise in un attacco armato in una scuola e poi due storie: una sopravvissuta alla strage di Utøya in Norvegia nel 2011 che considera l’assassino come parte della comunità e per finire la storia di una cittadina Danese che ha deciso di riaccogliere pacificamente i foreing fighters che si erano arruolati nella Jihad

