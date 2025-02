Ep 36 – On e off line

L’invasione di Roccaraso attesa nel fine settimana non c’è stata e poi le storie di come le vite on line riverberino sulle vite off line: la storia di un giornalista che ha passato del tempo con persone che on line muovono le masse e quella di un’autrice che ha deciso di parlare personalmente con il suo troll più spietato.

A Roccaraso la temuta “invasione” non si è ripetuta

La tiktoker che smuove Napoli

All’interno del bizzarro mondo di troll e propagandisti di Internet

Cosa è successo quando ho affrontato il mio troll più crudele

What happened when I confronted my cruellest troll