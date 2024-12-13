Ep 326 – Il tempo dei saluti
La giornalista Federica Sciarelli non condurrà la prossima stagione di Chi l’ha visto?, storico programma che si occupa di casi di cronaca nera irrisolti e di ricerca di persone scomparse.
L’ultima puntata della seconda stagione di Orazio racconta storie di saluti: un giovane calciatore che abbandona il calcio e un arrivederci a una coppia di pesci pagliaccio.
Federica Sciarelli lascia “Chi l’ha visto?”
— Le musiche di oggi:
Coffaro’s Theme – Bill Frisell
I libri di questa stagione:
Un giorno tutti diranno di essere stati contro – Omar El Akkad
La bella confusione – Francesco Piccolo
Non sarà sempre così – Luigi Celeste, Sara Loffredi
La valigia di mio padre – Orhan Pamuk
Il sergente nella neve Mario Rigoni Stern
Se niente importa – Jonathan Safran Foer
743 giorni lontano da casa – Cesare Casella
Eluana – Beppino Englaro con Elena Nave
16 ottobre 1943 – Giacomo Debenedetti
Roma ’44 – Orlando Orlandi Posti
Il giovane Hitler che ho conosciuto – August Kubizek
Tropico del fango – Cristiano Cavina
Motel Voyeur – Gay Talese
New York è una finestra senza tende – Paolo Cognetti
La meccanica delle nuvole – Emilio Previtali
Io sono l’impostore – Alessandro Proto, Andrea Sceresini
L’uomo dai mille volti – Sonia Kronlund
Abasso di un firmamento sconosciuto – Amoreno Martellini
Nelle foreste siberiane – Sylvain Tesson
Riemersi – Matteo Cavezzali
Gelo – Bill Streever
Volere troppo e ottenerlo. Le nuove regole della negoziazione – Chris Voss, Tahl Raz
La pazienza del giardiniere – di Paolo Pejrone
On Writing – Autobiografia di un mestiere – Stephen King
Lotta di classe – Mario Fillioley
La biblioteca del ghiaccio – Nancy Campbell
Dove il vento grida più forte – Robert Peroni, Francesco Casolo
Confessioni di un gattaro – Matteo Bordone
A letto nel Medioevo. Come e con chi – Chiara Frugoni
Lungo cammino verso la libertà – Nelson Mandela
Roma ’44 – Orlando Orlandi Posti
Aldro. Storia di un orrore perbene – Michele Dalai
Vertigine – Beatrice Mautino
Push – Tommy Caldwell
I fantasmi di Portopalo – Giovanni Maria Bellu
Appunti per un naufragio – Davide Enia
Così siamo diventati fratelli. L’amicizia che salvò Sami e Piero – Sami Modiano e Caviglia Marco
Endurance – Alfred Lansing
Spare – Prince Harry
Il combattente – Karim Franceschi
Io speriamo che me la cavo – Marcello D’Orta
L’importante è partecipare – Il Post
Io sono innocente – Beniamino Zuncheddu, Mauro Trogu
Perché ero ragazzo – Alaa Faraj
Leggere Lolita a Teheran – Azar Nafisi
Scintille – Gad Lerner
Scrivimi molto e a lungo – Franco Leo Anna Maria Marucelli
127 ore – Aron Ralston
Il libro dei vulcani d’Islanda – Leonardo Piccione
Non è mai troppo tardi – Giulia Manzi
Storia di un’amicizia – Ermanno Cavazzoni
Non ti farò aspettare – Nives Meroi
I figli dell’odio – Cecilia Sala
Isola Perduta – Gianni Giunta
Steve Jobs – Walter Isaacson
La lunga rotta – Bernard Moitessier
Terra matta – Vincenzo Rabito
I promessi sposi – Alessandro Manzoni
Io sono il calciatore misterioso – Anonimo
Volevo solo pedalare – Alex Zanardi, Gianluca Gasparini
La pazienza del giardiniere – Paolo Pejrone
Niente mi aveva preparato. Un reportage da Gaza – Jean-Pierre Filiu
Ratti. Un anno con gli abitanti più indesiderati di New York – Robert Sullivan
La notte della Concordia – Sabrina Grementieri, Mario Pellegrini
(tra parentesi) – Peppe Dell`Acqua, Massimo Cirri, Erika Rossi
Diario di Bobby Sands – Bobby Sands
Come viaggiare con un salmone – Umberto Eco
Fare il veterinario da cavalli è sempre meglio che lavorare (quasi sempre) – Massimo “Polpo” Neriotti
Živago nella tempesta – Paolo Mancosu
Il sentiero dei nidi di ragno – Italo Calvino
Il libro dell’incontro – Vittime e responsabili della lotta armata a confronto – Autori Vari
La mia famiglia e altri animali – Gerald Durrell
Dov’è casa mia. Storie oltre i confini – Davide Coltri
Il corpo – Stephen King
Il diavolo sulle colline – Cesare Pavese
Come girare il mondo gratis – Enrico Franceschini
Ti prendo e ti porto via – Niccolò Ammaniti
Il Gattopardo – Giuseppe Tomasi di Lampedusa
La scuola – Domenico Starnone
L’incredibile viaggio delle piante – Stefano Mancuso
Leggere gli alberi – Tristan Gooley
La porta in cima alle scale – Ray Bradbury
La situazione è grammatica – Andrea De Benedetti
Ci risentiamo il 21 settembre.