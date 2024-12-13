Ep 326 – Il tempo dei saluti

La giornalista Federica Sciarelli non condurrà la prossima stagione di Chi l’ha visto?, storico programma che si occupa di casi di cronaca nera irrisolti e di ricerca di persone scomparse.

L’ultima puntata della seconda stagione di Orazio racconta storie di saluti: un giovane calciatore che abbandona il calcio e un arrivederci a una coppia di pesci pagliaccio.

Federica Sciarelli lascia “Chi l’ha visto?”

Ero una giovane promessa

Tempo di lasciar andare

— Le musiche di oggi:

AIR – Talisman

Coffaro’s Theme – Bill Frisell

I libri di questa stagione:

Un giorno tutti diranno di essere stati contro – Omar El Akkad

La bella confusione – Francesco Piccolo

Non sarà sempre così – Luigi Celeste, Sara Loffredi

La valigia di mio padre – Orhan Pamuk

Il sergente nella neve Mario Rigoni Stern

Se niente importa – Jonathan Safran Foer

743 giorni lontano da casa – Cesare Casella

Eluana – Beppino Englaro con Elena Nave

16 ottobre 1943 – Giacomo Debenedetti

Roma ’44 – Orlando Orlandi Posti

Il giovane Hitler che ho conosciuto – August Kubizek

Tropico del fango – Cristiano Cavina

Motel Voyeur – Gay Talese

New York è una finestra senza tende – Paolo Cognetti

La meccanica delle nuvole – Emilio Previtali

Io sono l’impostore – Alessandro Proto, Andrea Sceresini

L’uomo dai mille volti – Sonia Kronlund

Abasso di un firmamento sconosciuto – Amoreno Martellini

Nelle foreste siberiane – Sylvain Tesson

Riemersi – Matteo Cavezzali

Gelo – Bill Streever

Volere troppo e ottenerlo. Le nuove regole della negoziazione – Chris Voss, Tahl Raz

La pazienza del giardiniere – di Paolo Pejrone

On Writing – Autobiografia di un mestiere – Stephen King

Lotta di classe – Mario Fillioley

La biblioteca del ghiaccio – Nancy Campbell

Dove il vento grida più forte – Robert Peroni, Francesco Casolo

Confessioni di un gattaro – Matteo Bordone

A letto nel Medioevo. Come e con chi – Chiara Frugoni

Lungo cammino verso la libertà – Nelson Mandela

Roma ’44 – Orlando Orlandi Posti

Aldro. Storia di un orrore perbene – Michele Dalai

Vertigine – Beatrice Mautino

Push – Tommy Caldwell

I fantasmi di Portopalo – Giovanni Maria Bellu

Appunti per un naufragio – Davide Enia

Così siamo diventati fratelli. L’amicizia che salvò Sami e Piero – Sami Modiano e Caviglia Marco

Endurance – Alfred Lansing

Spare – Prince Harry

Il combattente – Karim Franceschi

Io speriamo che me la cavo – Marcello D’Orta

L’importante è partecipare – Il Post

Io sono innocente – Beniamino Zuncheddu, Mauro Trogu

Perché ero ragazzo – Alaa Faraj

Leggere Lolita a Teheran – Azar Nafisi

Scintille – Gad Lerner

Scrivimi molto e a lungo – Franco Leo Anna Maria Marucelli

127 ore – Aron Ralston

Il libro dei vulcani d’Islanda – Leonardo Piccione

Non è mai troppo tardi – Giulia Manzi

Storia di un’amicizia – Ermanno Cavazzoni

Non ti farò aspettare – Nives Meroi

I figli dell’odio – Cecilia Sala

Isola Perduta – Gianni Giunta

Steve Jobs – Walter Isaacson

La lunga rotta – Bernard Moitessier

Terra matta – Vincenzo Rabito

I promessi sposi – Alessandro Manzoni

Io sono il calciatore misterioso – Anonimo

Volevo solo pedalare – Alex Zanardi, Gianluca Gasparini

La pazienza del giardiniere – Paolo Pejrone

Niente mi aveva preparato. Un reportage da Gaza – Jean-Pierre Filiu

Ratti. Un anno con gli abitanti più indesiderati di New York – Robert Sullivan

La notte della Concordia – Sabrina Grementieri, Mario Pellegrini

(tra parentesi) – Peppe Dell`Acqua, Massimo Cirri, Erika Rossi

Diario di Bobby Sands – Bobby Sands

Come viaggiare con un salmone – Umberto Eco

Fare il veterinario da cavalli è sempre meglio che lavorare (quasi sempre) – Massimo “Polpo” Neriotti

Živago nella tempesta – Paolo Mancosu

Il sentiero dei nidi di ragno – Italo Calvino

Il libro dell’incontro – Vittime e responsabili della lotta armata a confronto – Autori Vari

La mia famiglia e altri animali – Gerald Durrell

Dov’è casa mia. Storie oltre i confini – Davide Coltri

Il corpo – Stephen King

Il diavolo sulle colline – Cesare Pavese

Come girare il mondo gratis – Enrico Franceschini

Ti prendo e ti porto via – Niccolò Ammaniti

Il Gattopardo – Giuseppe Tomasi di Lampedusa

La scuola – Domenico Starnone

L’incredibile viaggio delle piante – Stefano Mancuso

Leggere gli alberi – Tristan Gooley

La porta in cima alle scale – Ray Bradbury

La situazione è grammatica – Andrea De Benedetti

Ci risentiamo il 21 settembre.