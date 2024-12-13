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Ep 325 – Un rifugio dove andare

di Matteo Caccia
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L’ondata di calore che ha colpito l’Europa occidentale, e in particolare la Francia, pone seri problemi anche al patrimonio artistico e apre un dibattito sulle grandi città, diventate isole di calore.Oggi storie di luoghi dove rifugiarsi: una radio ucraina che si nasconde tra le montagne per sfuggire ai bombardamenti russi e una donna che soffre di un disturbo della pelle che trova ristoro nel suo giardino per ripararsi dagli sguardi delle persone.Quanto fa più caldo nel tuo comune rispetto al passatoLa stazione radio ucraina della resistenza nazionale

Un posto dove rifugiarmi con la pelle che mi ritrovo

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