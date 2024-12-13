Ep 325 – Un rifugio dove andare
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L’ondata di calore che ha colpito l’Europa occidentale, e in particolare la Francia, pone seri problemi anche al patrimonio artistico e apre un dibattito sulle grandi città, diventate isole di calore.Quanto fa più caldo nel tuo comune rispetto al passatoLa stazione radio ucraina della resistenza nazionaleOggi storie di luoghi dove rifugiarsi: una radio ucraina che si nasconde tra le montagne per sfuggire ai bombardamenti russi e una donna che soffre di un disturbo della pelle che trova ristoro nel suo giardino per ripararsi dagli sguardi delle persone.
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