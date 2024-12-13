Ep 324 – Che imperdonabile errore
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La traccia della seconda prova di maturità dei licei musicali conteneva molti errori nello spartito proposto per l’analisi, alcuni piuttosto vistosi: c’erano per esempio note e accordi sbagliati.
Oggi storie di errori clamorosi nella storia della musica e nel linguaggio di tutti i giorni: il pianoforte piccolo e scordato al concerto di Colonia di Keith Jarrett e l’uso del “piuttosto che” disgiuntivo.
Il ministero dell’Istruzione ha fatto un pasticcio con la seconda prova di maturità dei licei musicali
Uno dei più famosi concerti della storia del jazz rischiò di non farsi
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