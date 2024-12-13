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EP 323 – Una casa tutta per me

di Matteo Caccia
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Entro il 6 luglio dovrà essere convertito in legge il decreto-legge approvato a inizio maggio sul cosiddetto “piano casa”.
Oggi una storia raccontata da Giulia Pilotti sul suo trasloco nell’appartamento “ad affitto bloccato in Porta Romana” e un racconto di Ray Bradbury che parla di una cosa in cima a una scala che lo ha reso scrittore.

E quindi cosa c’è in questo “piano casa”

Si stava peggio quando si stava meglio

La porta in cima alle scale

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