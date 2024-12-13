Ep 322 – E all’improvviso, eccola qua
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Alle 10:24 di domenica 21 giugno c’è stato il solstizio, il momento che in astronomia segna l’inizio dell’estate nel nostro emisfero, quello boreale.
Oggi storie che celebrano l’inizio dell’estate: il Publiphono di Rimini, la casa al mare di Annalena Benini e i consigli di Renzo Piano per costruire un castello di sabbia.
Quella voce per ritrovare i bambini smarriti sulla spiaggia di Rimini
Attenta a ciò che desideri, potrebbe realizzarsi. Estate romana
Come fare i castelli di sabbia, spiegato bene da Renzo Piano
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