NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep 322 – E all’improvviso, eccola qua

di Matteo Caccia
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Alle 10:24 di domenica 21 giugno c’è stato il solstizio, il momento che in astronomia segna l’inizio dell’estate nel nostro emisfero, quello boreale.
Oggi storie che celebrano l’inizio dell’estate: il Publiphono di Rimini, la casa al mare di Annalena Benini e i consigli di Renzo Piano per costruire un castello di sabbia.

È iniziata l’estate

Quella voce per ritrovare i bambini smarriti sulla spiaggia di Rimini

Attenta a ciò che desideri, potrebbe realizzarsi. Estate romana

Come fare i castelli di sabbia, spiegato bene da Renzo Piano

Altri episodi

Ep 321 &#8211; La resistenza delle piante

Ep 321 – La resistenza delle piante

19 giu 2026 - 15 min
Ep 320 &#8211; Quelle della maturità son prove

Ep 320 – Quelle della maturità son prove

18 giu 2026 - 15 min
Ep 319 &#8211; Qui non posso stare

Ep 319 – Qui non posso stare

17 giu 2026 - 17 min
Ep 318 &#8211; Una chat che parla di me

Ep 318 – Una chat che parla di me

16 giu 2026 - 14 min
Ep 317 &#8211; Una vita sui treni

Ep 317 – Una vita sui treni

15 giu 2026 - 15 min