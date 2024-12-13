EP 321 – La resistenza delle piante
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Un’enorme quercia di oltre mille anni nella foresta di Sherwood, tra le più grandi e antiche d’Inghilterra, non ha più foglie nuove a primavera ormai quasi finita, e gli esperti la considerano morta.
Oggi storie di semi recuperati da millenni di oblio e di un biricoccolo, anzi due, nel giardino di Isaia Invernizzi.
La millenaria quercia di Sherwood è morta
L’incredibile viaggio delle piante
— Le musiche di oggi
Lawrence of Arabia – Overture – Maurice Jarre
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