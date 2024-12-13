Ep 320 – Quelle della maturità son prove
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Oggi inizia l’esame di maturità del 2026, con la prima prova che consiste nella scrittura di un tema.
Oggi storie di scuola ed esami di maturità raccontate da professori e genitori di maturandi: un racconto di Domenico Starnone e uno di Massimo Cirri.
Le tracce dei temi della maturità
La maturità è una prova. Per i genitori di più – Massimo Cirri
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