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Ep 320 – Quelle della maturità son prove

di Matteo Caccia
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Oggi inizia l’esame di maturità del 2026, con la prima prova che consiste nella scrittura di un tema.
Oggi storie di scuola ed esami di maturità raccontate da professori e genitori di maturandi: un racconto di Domenico Starnone e uno di Massimo Cirri.

Le tracce dei temi della maturità

La Scuola – Domenico Starnone

La maturità è una prova. Per i genitori di più – Massimo Cirri

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