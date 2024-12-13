Ep 319 – Qui non posso stare

Lamin Sonko, 31 anni, è morto l’8 giugno all’ospedale Niguarda di Milano, pochi giorni dopo aver tentato il suicidio nel carcere di San Vittore, sempre a Milano.

Oggi storie di chi è dentro a un carcere e chi una volta fuori cerca di tornarci.

La storia di un suicidio in una cella per prevenire i suicidi

Racconti da una cella sotto il “reparto dei matti”

Io e B, che vuole tornare in carcere di Sofia Fabiani