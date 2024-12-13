Ep 319 – Qui non posso stare
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Lamin Sonko, 31 anni, è morto l’8 giugno all’ospedale Niguarda di Milano, pochi giorni dopo aver tentato il suicidio nel carcere di San Vittore, sempre a Milano.
Oggi storie di chi è dentro a un carcere e chi una volta fuori cerca di tornarci.
La storia di un suicidio in una cella per prevenire i suicidi
Racconti da una cella sotto il “reparto dei matti”
Io e B, che vuole tornare in carcere di Sofia Fabiani
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