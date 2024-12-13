Ep 318 – Una chat che parla di me

L’azienda dei trasporti di Milano ha aperto un’indagine per una chat in cui venivano scambiate immagini di passeggere e commenti sessisti.

Oggi storie di chat diverse e lontane da quella scoperta dall’ATM di Milano: la chat di una famiglia che vive in parte dentro alla Striscia di Gaza e in parte fuori, e di un gruppo di solidarietà tra giocatrici di baseball femminile.

L’azienda dei trasporti di Milano ha aperto un’indagine per una chat in cui venivano scambiate immagini di passeggere e commenti sessisti

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“Loro capiscono davvero”: come le donne della MLB hanno trovato sostegno in una chat di gruppo