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Ep 317 – Una vita sui treni

di Matteo Caccia
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Dalle prime ore di sabato non circolano più treni sulla linea 2 del servizio ferroviario metropolitano di Napoli nel tratto fra i Campi Flegrei e Pozzuoli.
Oggi storie di lunghe permanenze sui treni, volontarie e involontarie: un racconto di Marianna Aprile e quello di un ragazzo tedesco che da due anni vive sui treni della Deutsche Bahn.

Tra i Campi Flegrei e Pozzuoli i treni sono fermi

La mia vita sui treni

Vivo sui treni

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