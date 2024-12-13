Ep 316 – Le smanie per la villeggiatura

“La Principessa si era addormentata, Don Fabrizio, solo con lei nell’ampia carrozza, era beato. Mai era stato tanto contento di andare a passare tre mesi a Donnafugata quanto lo era adesso in questa fine di Agosto 1860.”

Quinta e ultima puntata della settimana speciale di Orazio in cui non si parte da una notizia ma da un romanzo.

Oggi Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e un racconto di Natalia Ginzburg sulla sua avversione per l’estate.

Il Gattopardo – Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Natalia Ginzburg: “Odio l’estate, la luce, la noia. Rivivo solo dopo ferragosto”