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Ep 315 – Alla fine mi hanno bocciato

di Matteo Caccia
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“È finita. Vacanze. Vacanze. Vacanze.
Per tre mesi. Come dire sempre.
La spiaggia. I bagni. Le gite in bicicletta con Gloria. E i fiumiciattoli di acqua calda e salmastra, tra le canne, immerso fino alle ginocchia, alla ricerca di avannotti, girini, tritoni e larve d’insetti.”

Quarta puntata della settimana speciale di Orazio in cui non si parte da una notizia ma da un romanzo.
Oggi Ti prendo e ti porto via di Niccolò Ammaniti e un racconto di Gianrico Carofiglio.

Ti prendo e ti porto via – Niccolò Ammaniti

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