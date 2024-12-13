Ep 315 – Alla fine mi hanno bocciato

“È finita. Vacanze. Vacanze. Vacanze.

Per tre mesi. Come dire sempre.

La spiaggia. I bagni. Le gite in bicicletta con Gloria. E i fiumiciattoli di acqua calda e salmastra, tra le canne, immerso fino alle ginocchia, alla ricerca di avannotti, girini, tritoni e larve d’insetti.”

Quarta puntata della settimana speciale di Orazio in cui non si parte da una notizia ma da un romanzo.

Oggi Ti prendo e ti porto via di Niccolò Ammaniti e un racconto di Gianrico Carofiglio.

Ti prendo e ti porto via – Niccolò Ammaniti

Gianrico Carofiglio: “Io e quella bocciatura al Csm che mi ha cambiato il futuro”