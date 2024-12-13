Ep 314 – Io il mondo l’ho scoperto così
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“Quel bagno era adesso per noi quasi un vizio, benché fossimo ormai neri dappertutto. La prima domenica che, invece di andarci, facemmo mezzogiorno davanti alla chiesa tra la folla festiva, prendendo la messa sulla soglia, tra il va e vieni dei ragazzotti e dell’organo e delle campane, mi mancò molto di non essere nudo e schiacciato dal sole e sentirmi la terra sotto. Pensai cose che non dissi a nessuno.”
Terza puntata della settimana speciale di Orazio in cui non si parte da una notizia ma da un romanzo.
Oggi Il diavolo sulle colline di Cesare Pavese e un racconto dell’inviato Enrico Franceschini.
Il diavolo sulle colline – Cesare Pavese
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