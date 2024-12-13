Ep 313 – L’animale che ha attraversato la mia vita

“Non so per quanto tempo restai seduto lì sui binari, a guardare il colore violaceo che svaniva dal cielo senza fare rumore, proprio come aveva rubato spazio all’azzurro la sera prima. Un tempo abbastanza lungo, immagino, visto che il mio sedere cominciò a protestare. Stavo per alzarmi quando guardai sulla destra e vidi una cerva lungo il tracciato della ferrovia a non più di dieci metri da me.”

Seconda puntata della settimana speciale di Orazio in cui non si parte da una notizia ma da un romanzo.

Oggi Il corpo di Stephen King e il racconto dell’incontro ravvicinato tra Jane Goodall e lo scimpanzé David.

Il corpo – Stephen King

La storia originale degli scimpanzé di Jane Goodall stupisce ancora oggi