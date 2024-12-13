Ep 312 – Un posto che chiamiamo casa

“La mattina dopo mamma aveva deciso che avremmo preso un tassì e saremmo andati a cercare casa da soli. Era convinta che in qualche punto a Corfù fosse annidata una villa col bagno.”

Prima puntata della settimana speciale di Orazio in cui non si parte da una notizia ma da un romanzo.

Oggi La mia famiglia e altri animali di Gerald Durrell e un racconto di Davide Coltri, cooperante.

La mia famiglia e altri animali

Dov’è casa mia. Storie oltre i confini, Davide Coltri