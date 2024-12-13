Ep 311 – Un’occasione per riconciliarsi

Giovedì sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pubblicato una lettera aperta in cui propone al presidente russo Vladimir Putin di incontrarsi per mettere fine alla guerra in Ucraina.

Oggi storie di tentativi di riconciliazione, due lettere prese da Il libro dell’incontro, una dell’ex brigatista Adriana Faranda, una della figlia di Aldo Moro, Agnese Moro, e poi il racconto di una donna che si riconcilia col padre nonostante sia chiusa in un carcere.

Zelensky ha proposto a Putin di incontrarsi per mettere fine alla guerra

Il libro dell’incontro – Vittime e responsabili della lotta armata a confronto

Quando mio padre morì, io mi trovavo dietro le sbarre

Orazio Live venerdì 5 giugno, Parma, Festival della Lentezza

Orazio Live sabato 6 giugno, Milano, Fondazione IBVA