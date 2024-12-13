Ep 310 – Ora che ho scritto un libro
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Gli scrittori e le scrittrici che concorrono per la finale del premio Strega 2026 sono Michele Mari, Matteo Nucci, Bianca Pitzorno, Teresa Ciabatti, Alcide Pierantozzi, Elena Rui.
Oggi storie di romanzi che potrebbero essere romanzi a loro volta: il racconto dell’edizione italiana di Il dottor Živago e la prefazione di Italo Calvino in cui per parlare di Il sentiero dei nidi di ragno parla di Una questione privata di Beppe Fenoglio.
Semifinale del Premio Strega: Michele Mari in testa alla sestina, segue Nucci a sorpresa
La storia del dottor Živago in Italia
Prefazione del 1964 a Il sentiero dei nidi di ragno
Orazio Live venerdì 5 giugno, Parma, Festival della Lentezza
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