Ep 309 – Una donna sola non è abbastanza

Papa Leone XIV ha nominato Maria Montserrat Alvarado a capo del dicastero della Comunicazione: è la prima donna laica che viene scelta per guidare un dicastero del Vaticano.

Oggi storie di donne che aprono strade professionali e fondano villaggi senza uomini.

Papa Leone XIV ha scelto la prima donna laica, Maria Montserrat Alvarado, a capo di un dicastero

Sono stata l’unica donna nella mia azienda per due lunghi anni

Il villaggio dove gli uomini sono banditi