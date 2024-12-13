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Ep 309 – Una donna sola non è abbastanza

di Matteo Caccia
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Papa Leone XIV ha nominato Maria Montserrat Alvarado a capo del dicastero della Comunicazione: è la prima donna laica che viene scelta per guidare un dicastero del Vaticano.
Oggi storie di donne che aprono strade professionali e fondano villaggi senza uomini.

Papa Leone XIV ha scelto la prima donna laica, Maria Montserrat Alvarado, a capo di un dicastero

Sono stata l’unica donna nella mia azienda per due lunghi anni

Il villaggio dove gli uomini sono banditi

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