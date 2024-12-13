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Ep 308 – Un cavallo per amico

di Matteo Caccia
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Poco dopo le 23:30 di venerdì sera circa trenta cavalli hanno iniziato a galoppare tra le automobili su via Cristoforo Colombo a Roma, una delle strade più grandi e trafficate della città.
Oggi la storia di un veterinario di cavalli che arriva molto vicino a fare una cosa di cui si sarebbe pentito e quella di un maneggio dove cavalli e umani si curano a vicenda.

Come hanno fatto 30 cavalli a fuggire per le strade di Roma

Fare il veterinario da cavalli è sempre meglio che lavorare (quasi sempre)

«Non sarei viva senza tutto questo»: mustang selvaggi e veterani guariscono insieme.

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