Ep 307 – Rimasti al verde
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Il fondo con cui il “Consiglio di pace” voluto da Donald Trump dovrebbe finanziare la ricostruzione della Striscia di Gaza è rimasto praticamente vuoto.
Oggi storie di persone rimaste al verde e della sala di un caffè di Padova dove sedersi senza consumare.
Il fondo di Trump per Gaza è senza soldi
L’estate in cui andammo in rovina
Che meraviglia essere al verde al Caffè Pedrocchi
— Le musiche di oggi:
The Disposition Of The Linen · Michael Nyman
—
Orazio Live venerdì 5 giugno, Parma, Festival della lentezza
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