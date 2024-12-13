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Ep 307 – Rimasti al verde

di Matteo Caccia
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Il fondo con cui il “Consiglio di pace” voluto da Donald Trump dovrebbe finanziare la ricostruzione della Striscia di Gaza è rimasto praticamente vuoto.
Oggi storie di persone rimaste al verde e della sala di un caffè di Padova dove sedersi senza consumare.

Il fondo di Trump per Gaza è senza soldi

L’estate in cui andammo in rovina

Che meraviglia essere al verde al Caffè Pedrocchi

— Le musiche di oggi:

Sleep One Eyed · Mokadelic

The Disposition Of The Linen · Michael Nyman

Orazio Live venerdì 5 giugno, Parma, Festival della lentezza

Orazio Live sabato 6 giugno, Milano, Fondazione Ibva

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