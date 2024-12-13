Ep 306 – A questo punto meglio il bar

La Corte di Cassazione ha stabilito che un hotel a cinque stelle delle Dolomiti ha agito in modo legittimo rifiutandosi di dare acqua del rubinetto a una cliente.

Oggi storie di bar senza pretese e bar solidali: le abitudini di una scrittrice italiana in vacanza alla ricerca di un baretto tutto per sé e un bar in Kenia che lotta contro la discriminazione delle persone sorde.

Ristoranti e hotel possono rifiutarsi di servire acqua del rubinetto ai clienti

Un baretto tutto per sé

Il bar di Nairobi che lotta contro la discriminazione delle persone sorde