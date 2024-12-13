Ep 306 – A questo punto meglio il bar
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La Corte di Cassazione ha stabilito che un hotel a cinque stelle delle Dolomiti ha agito in modo legittimo rifiutandosi di dare acqua del rubinetto a una cliente.
Oggi storie di bar senza pretese e bar solidali: le abitudini di una scrittrice italiana in vacanza alla ricerca di un baretto tutto per sé e un bar in Kenia che lotta contro la discriminazione delle persone sorde.
Ristoranti e hotel possono rifiutarsi di servire acqua del rubinetto ai clienti
Il bar di Nairobi che lotta contro la discriminazione delle persone sorde
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