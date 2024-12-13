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Ep 305 – Nessuno ci avrebbe mai scommesso

di Matteo Caccia
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La vittoria di Simone Venturini alle elezioni comunali di Venezia ha sorpreso rispetto alle previsioni dei sondaggi e in parte rispetto a quelle degli stessi partiti, sia di destra che di sinistra.
Oggi storie di proposte inascoltate e di costanti sottovalutazioni: la donna che ha inventato il test di gravidanza fai da te e una ragazza che chiede un consiglio su come ottenere la fiducia di suo padre.

Come ha fatto Simone Venturini a vincere così a Venezia

La donna che inventò il test di gravidanza fai da te

Ho la sensazione che mio padre mi sottovaluti sempre. Come faccio a farglielo capire?

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