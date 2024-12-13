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Ep 304 – Io e i computer

di Matteo Caccia
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Papa Leone XIV ha presentato la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, che non fa sconti alle big tech, ma cerca il dialogo con il cofondatore della società di intelligenza artificiale Anthropic.
Oggi una storia avveniristica e preoccupante sull’uso dell’AI e un racconto profetico di Umberto Eco.

Il Papa sferza le big tech ma invita Anthropic al dialogo: ecco come è andata

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