Ep 304 – Io e i computer
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Papa Leone XIV ha presentato la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, che non fa sconti alle big tech, ma cerca il dialogo con il cofondatore della società di intelligenza artificiale Anthropic.
Oggi una storia avveniristica e preoccupante sull’uso dell’AI e un racconto profetico di Umberto Eco.
Il Papa sferza le big tech ma invita Anthropic al dialogo: ecco come è andata
Altri episodi
Ep 303 – Paura della paura
25 mag 2026 - 16 min
Ep 302 – Con tutto il mio corpo
22 mag 2026 - 16 min
Ep 301 – Tutti i modi per chiedere scusa
21 mag 2026 - 17 min
Ep 300 – Guarire la mente
20 mag 2026 - 19 min
Ep 299 – Ecco come mi sono liberato
19 mag 2026 - 16 min