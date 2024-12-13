NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep 303 – Paura della paura

di Matteo Caccia
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

L’Oreshnik è un missile balistico a raggio intermedio che, secondo la Russia, può colpire obiettivi in tutta Europa ed eludere i moderni sistemi di difesa aerea. Il missile è in grado di trasportare testate nucleari..
Oggi storie di spavento: una donna che convive con la paura delle punture di insetti e un gruppo di ragazze che campeggiano in un bosco.

Cos’è il missile Oreshnik della Russia?

Sono quasi morta per una puntura d’insetto. La paura che mi ha lasciato è stata peggiore della ferita.

Acqua empia

Altri episodi

Ep 302 &#8211; Con tutto il mio corpo

Ep 302 – Con tutto il mio corpo

22 mag 2026 - 16 min
Ep 301 &#8211; Tutti i modi per chiedere scusa

Ep 301 – Tutti i modi per chiedere scusa

21 mag 2026 - 17 min
Ep 300 &#8211; Guarire la mente

Ep 300 – Guarire la mente

20 mag 2026 - 19 min
Ep 299 &#8211; Ecco come mi sono liberato

Ep 299 – Ecco come mi sono liberato

19 mag 2026 - 16 min
Ep 298 &#8211; Non stare a guardare

Ep 298 – Non stare a guardare

18 mag 2026 - 15 min