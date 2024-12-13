Ep 303 – Paura della paura

L’Oreshnik è un missile balistico a raggio intermedio che, secondo la Russia, può colpire obiettivi in tutta Europa ed eludere i moderni sistemi di difesa aerea. Il missile è in grado di trasportare testate nucleari..

Oggi storie di spavento: una donna che convive con la paura delle punture di insetti e un gruppo di ragazze che campeggiano in un bosco.

Cos’è il missile Oreshnik della Russia?

Sono quasi morta per una puntura d’insetto. La paura che mi ha lasciato è stata peggiore della ferita.

Acqua empia