Ep 303 – Paura della paura
00:00:00
00:00:00
00:00:00
L’Oreshnik è un missile balistico a raggio intermedio che, secondo la Russia, può colpire obiettivi in tutta Europa ed eludere i moderni sistemi di difesa aerea. Il missile è in grado di trasportare testate nucleari..
Oggi storie di spavento: una donna che convive con la paura delle punture di insetti e un gruppo di ragazze che campeggiano in un bosco.
Cos’è il missile Oreshnik della Russia?
Sono quasi morta per una puntura d’insetto. La paura che mi ha lasciato è stata peggiore della ferita.
Altri episodi
Ep 302 – Con tutto il mio corpo
22 mag 2026 - 16 min
Ep 301 – Tutti i modi per chiedere scusa
21 mag 2026 - 17 min
Ep 300 – Guarire la mente
20 mag 2026 - 19 min
Ep 299 – Ecco come mi sono liberato
19 mag 2026 - 16 min
Ep 298 – Non stare a guardare
18 mag 2026 - 15 min