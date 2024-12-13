Ep 302 – Con tutto il mio corpo
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Arriviamo sulla “nave prigione” che è buio, la sera di martedì 19 maggio. Ci spingono a uno a uno di forza, il braccio distorto dietro la schiena per obbligarci a metterci in ginocchio, a testa bassa.
Oggi le storie di persone che mettono in gioco il proprio corpo: il diario dello sciopero della fame di Bobby Sands e Alessandro Baricco che ci dice perché “la storia dei corpi è più affascinante della storia delle menti”.
Picchiati e umiliati perché ci temono
— Le musiche di oggi
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