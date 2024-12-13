Ep 302 – Con tutto il mio corpo

Arri­viamo sulla “nave pri­gione” che è buio, la sera di mar­tedì 19 mag­gio. Ci spin­gono a uno a uno di forza, il brac­cio distorto die­tro la schiena per obbli­garci a met­terci in ginoc­chio, a testa bassa.

Oggi le storie di persone che mettono in gioco il proprio corpo: il diario dello sciopero della fame di Bobby Sands e Alessandro Baricco che ci dice perché “la storia dei corpi è più affascinante della storia delle menti”.

Picchiati e umiliati perché ci temono

Diario di Bobby Sands

Wild Baricco

— Le musiche di oggi

Passing Cloud – Stephan Micus

Carl Orff – Gassenhauer