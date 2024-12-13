Ep 301 – Tutti i modi per chiedere scusa

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato che l’Italia pretende delle scuse per il trattamento riservato ai manifestanti della Global Sumud Flotilla trattenuti in Israele.

Oggi racconti di persone che ricevono o chiedono delle scuse e i modi migliori per farlo.

La prima storia: più parole usiamo per scusarci e più le scuse sono efficaci.

La seconda: chiedere scusa consiste anche nello stare ad ascoltare le ragioni della persona che abbiamo di fronte.

Meloni pretende delle scuse dal governo israeliano

Qual è il modo migliore per scusarsi?

Ho fatto una cosa terribile. Come posso chiedere scusa?