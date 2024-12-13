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Ep 300 – Guarire la mente

di Matteo Caccia
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Salim El Koudri, l’aggressore di Modena, fa parte di quel 40% di pazienti che a un certo punto scompaiono dai radar dei centri di salute mentale.
Oggi la storia di un ex internato al manicomio di Trieste che torna a casa e i racconti dei migranti che arrivano a Trieste dalla rotta balcanica.

Senza fondi e personale, odissea cure psichiatriche: “E chi molla resta solo”

(tra parentesi)

La psiche di chi arriva

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