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Ep 299 – Ecco come mi sono liberato

di Matteo Caccia
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La Corte d’appello di Messina ha accolto l’istanza di revisione del processo con cui Alaa Faraj era stato dichiarato colpevole di omicidio plurimo e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Oggi un pezzo della storia di Alaa Faraj come l’ha raccontata lui nel suo libro autobiografico

Alaa Faraj sarà liberato

Il trasferimento e l’incontro con Ale, 2022-2023

Così sono riuscita a salvarmi strisciando sotto la carlinga in fiamme

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