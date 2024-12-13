Ep 299 – Ecco come mi sono liberato

La Corte d’appello di Messina ha accolto l’istanza di revisione del processo con cui Alaa Faraj era stato dichiarato colpevole di omicidio plurimo e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Oggi un pezzo della storia di Alaa Faraj come l’ha raccontata lui nel suo libro autobiografico

Alaa Faraj sarà liberato

Il trasferimento e l’incontro con Ale, 2022-2023

Così sono riuscita a salvarmi strisciando sotto la carlinga in fiamme