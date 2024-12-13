Ep 298 – Non stare a guardare
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Luca Signorelli è stato il primo a fermare il 31enne che sabato a Modena, a bordo della sua auto, ha travolto e ferito otto persone, di cui quattro in modo grave.
Oggi storie di persone che si mettono in mezzo tra chi sta facendo qualcosa di male e chi quel male sta per subirlo: Nicholas Winton che salvò 669 bambine e bambini cecoslovacchi dalla deportazione nei lager nazisti e un racconto di Riccardo Gazzaniga, scrittore e poliziotto.
Modena, chi è Luca Signorelli: l’uomo che ha bloccato l’aggressore Salim El Koudri
La storia di Nicholas Winton, che è morto ieri
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