NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep 298 – Non stare a guardare

di Matteo Caccia
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Luca Signorelli è stato il primo a fermare il 31enne che sabato a Modena, a bordo della sua auto, ha travolto e ferito otto persone, di cui quattro in modo grave.
Oggi storie di persone che si mettono in mezzo tra chi sta facendo qualcosa di male e chi quel male sta per subirlo: Nicholas Winton che salvò 669 bambine e bambini cecoslovacchi dalla deportazione nei lager nazisti e un racconto di Riccardo Gazzaniga, scrittore e poliziotto.

Modena, chi è Luca Signorelli: l’uomo che ha bloccato l’aggressore Salim El Koudri

La storia di Nicholas Winton, che è morto ieri

Quella micidiale Beretta che non porto più con me

Altri episodi

Ep 297 &#8211; Quando quell’animale ha attraversato la mia vita

Ep 297 – Quando quell’animale ha attraversato la mia vita

15 mag 2026 - 15 min
Ep 296 &#8211; Aspettando la verità

Ep 296 – Aspettando la verità

14 mag 2026 - 15 min
Ep 295 &#8211; Un debito dopo l’altro

Ep 295 – Un debito dopo l’altro

13 mag 2026 - 15 min
Ep 294 &#8211; Lettere ritrovate

Ep 294 – Lettere ritrovate

12 mag 2026 - 17 min
Ep 293 &#8211; Operazioni di emergenza

Ep 293 – Operazioni di emergenza

11 mag 2026 - 17 min