Ep 298 – Non stare a guardare

Luca Signorelli è stato il primo a fermare il 31enne che sabato a Modena, a bordo della sua auto, ha travolto e ferito otto persone, di cui quattro in modo grave.

Oggi storie di persone che si mettono in mezzo tra chi sta facendo qualcosa di male e chi quel male sta per subirlo: Nicholas Winton che salvò 669 bambine e bambini cecoslovacchi dalla deportazione nei lager nazisti e un racconto di Riccardo Gazzaniga, scrittore e poliziotto.

Modena, chi è Luca Signorelli: l’uomo che ha bloccato l’aggressore Salim El Koudri

La storia di Nicholas Winton, che è morto ieri

Quella micidiale Beretta che non porto più con me