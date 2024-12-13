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Ep 297 – Quando quell’animale ha attraversato la mia vita

di Matteo Caccia
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La polizia francese ha diffuso un messaggio insolito sulla sua pagina Facebook, dicendo agli automobilisti di fare attenzione agli animali perché in questo periodo potrebbero essere “ubriachi”.
Oggi animali che incrociano le nostre esistenze: la storia di Stephen King investito da un’auto e quella di una runner salvata dal suo cane.

In Francia gli automobilisti devono fare attenzione ai cervi ubriachi

On Writing – Stephen King

A Second Chance: La prima parte della storia del mio incidente

— Le musiche di oggi:

Kaião · Sean Angus Watson

Last Night I Heard Everything in Slow Motion · Oliver Tank

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