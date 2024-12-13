Ep 297 – Quando quell’animale ha attraversato la mia vita
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La polizia francese ha diffuso un messaggio insolito sulla sua pagina Facebook, dicendo agli automobilisti di fare attenzione agli animali perché in questo periodo potrebbero essere “ubriachi”.
Oggi animali che incrociano le nostre esistenze: la storia di Stephen King investito da un’auto e quella di una runner salvata dal suo cane.
In Francia gli automobilisti devono fare attenzione ai cervi ubriachi
A Second Chance: La prima parte della storia del mio incidente
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