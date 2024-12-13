Ep 296 – Aspettando la verità
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Oggi la procura di Milano affiderà al consulente tecnico l’incarico di esaminare la “scatola nera” del tram che il 27 febbraio si è schiantato contro un palazzo dopo aver deragliato lungo viale Vittorio Veneto, a Milano.
In questo episodio storie di verità svelate o ancora da svelare: una donna e un test del DNA, un uiguro e la sua famiglia scomparsa in Cina.
Tram nove deragliato, il giorno della scatola nera
Un test AncestryDNA di una donna ha rivelato un segreto medico
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