Ep 296 – Aspettando la verità

Oggi la procura di Milano affiderà al consulente tecnico l’incarico di esaminare la “scatola nera” del tram che il 27 febbraio si è schiantato contro un palazzo dopo aver deragliato lungo viale Vittorio Veneto, a Milano.

In questo episodio storie di verità svelate o ancora da svelare: una donna e un test del DNA, un uiguro e la sua famiglia scomparsa in Cina.

Tram nove deragliato, il giorno della scatola nera

Un test AncestryDNA di una donna ha rivelato un segreto medico

Black Box

Il “genocidio demografico” degli uiguri