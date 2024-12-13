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Ep 295 – Un debito dopo l’altro

di Matteo Caccia
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Con qualche anno di anticipo rispetto alle previsioni, il debito pubblico italiano supererà anche quello greco, diventando così il più alto dell’Unione Europea e il secondo tra i paesi avanzati.
Oggi storie di debiti che crescono e redenzioni post bancarotte: un giovane lavoratore inglese che si trova con 60.000 sterline di debito e un fotografo a cui la bancarotta ha salvato la vita.

Peggio della Grecia

Ho 29 anni e ho un debito di 60 mila sterline con la mia carta di credito

Diario di un debitore: il riscatto

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