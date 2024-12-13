Ep 295 – Un debito dopo l’altro
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Con qualche anno di anticipo rispetto alle previsioni, il debito pubblico italiano supererà anche quello greco, diventando così il più alto dell’Unione Europea e il secondo tra i paesi avanzati.
Oggi storie di debiti che crescono e redenzioni post bancarotte: un giovane lavoratore inglese che si trova con 60.000 sterline di debito e un fotografo a cui la bancarotta ha salvato la vita.
Ho 29 anni e ho un debito di 60 mila sterline con la mia carta di credito
Altri episodi
Ep 294 – Lettere ritrovate
12 mag 2026 - 17 min
Ep 293 – Operazioni di emergenza
11 mag 2026 - 17 min
Ep 292 – Convivenze difficili
8 mag 2026 - 17 min
Ep 291 – Stretti stretti
7 mag 2026 - 16 min
Ep 290 – Voci da Gaza
6 mag 2026 - 15 min