Ep 294 – Lettere ritrovate

Flavio Isernia, giornalista di Sky TG24, ha trovato alcune lettere di Sonia Bottacchiari, scomparsa da tre settimane assieme ai suoi figli di 14 e 16 anni, a casa del padre di lei.

Oggi storie di lettere disegnate, trascritte e non inviate: una lettera scritta tramite disegni da una donna analfabeta al marito, e trascritta da Gesualdo Bufalino, e una lettera che l’attore Rob Delaney ha scritto al figlio di 2 anni.

Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli, inviato di Sky trova alcune lettere della donna a casa del padre.

Una lettera d’amore, in Sicilia nel 1973

Mio figlio Henry