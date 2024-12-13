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Ep 293 – Operazioni di emergenza

di Matteo Caccia
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I passeggeri scesi dalla Hondius, la nave da crociera sulla quale sono state scoperte diverse infezioni da hantavirus, hanno iniziato a raggiungere i propri paesi di origine sui voli organizzati dai rispettivi stati.
Oggi storie di evacuazioni: il vice sindaco dell’isola del Giglio che sale sulla Costa Concordia che sta affondando, e un giornalista californiano costretto a lasciare la sua casa durante gli incendi del 2025.

I passeggeri della Hondius stanno tornando a casa

La notte della Concordia

Quando le fiamme arrivano per te

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