Ep 293 – Operazioni di emergenza

I passeggeri scesi dalla Hondius, la nave da crociera sulla quale sono state scoperte diverse infezioni da hantavirus, hanno iniziato a raggiungere i propri paesi di origine sui voli organizzati dai rispettivi stati.

Oggi storie di evacuazioni: il vice sindaco dell’isola del Giglio che sale sulla Costa Concordia che sta affondando, e un giornalista californiano costretto a lasciare la sua casa durante gli incendi del 2025.

I passeggeri della Hondius stanno tornando a casa

La notte della Concordia

Quando le fiamme arrivano per te