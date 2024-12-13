Ep 292 – Convivenze difficili

Il focolaio da hantavirus emerso sulla nave da crociera Hondius negli ultimi giorni è osservato con grande attenzione dall’Organizzazione mondiale della sanità e da molte altre istituzioni sanitarie.

Oggi storie di convivenze complicate: la storia di un uomo che decide di osservare i topi in un vicolo di Manhattan per un anno intero, e quella di una ragazza che per tutta la vita ha condiviso il letto con sua madre.

Quanto dobbiamo preoccuparci del focolaio da hantavirus

Ratti. Un anno con gli abitanti più indesiderati di New York – Robert Sullivan – 2007

Mia madre era la mia compagna di stanza

— Le musiche di oggi:

Dead Already – Thomas Newman

Kaião · Sean Angus Watson