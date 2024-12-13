Ep 291 – Stretti stretti
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Il governo degli Stati Uniti si sta preparando a un blocco prolungato dello stretto di Hormuz, segno che non vede soluzioni rapide alla guerra contro l’Iran.
Oggi storie di stretti: la nuotata di Lynne Cox in quello di Bering durante la Guerra fredda e i cimiteri senza nomi delle città spagnole sullo stretto di Gibilterra.
La nuotata che infranse la cortina di ghiaccio della Guerra Fredda
Spagna: i migranti sconosciuti nei cimiteri dello stretto di Gibilterra
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