Ep 290 – Voci da Gaza
00:00:00
00:00:00
00:00:00
In Palestina le elezioni sono state vinte dai candidati sostenuti da Fatah, partito rivale di Hamas.
Oggi due storie da Gaza perché ci sembra giusto continuare a raccontarle: l’arrivo a Khan Yunis di Jean-Pierre Filiu, raccontato nel libro Niente mi aveva preparato pubblicato da Altrecose, e il racconto della mamma di Hind Rajab, la bambina palestinese uccisa in un’auto dall’esercito israeliano mentre era al telefono con i soccorritori della Mezzaluna Rossa.
In Palestina le elezioni sono state vinte dai candidati sostenuti da Fatah, partito rivale di Hamas
Niente mi aveva preparato. Un reportage da Gaza
Altri episodi
Ep 289 – Ode a Napoleone e al giardino
5 mag 2026 - 17 min
Ep 288 – Non sono un extraterrestre
4 mag 2026 - 18 min
Ep 287 – Pronto, qual è l’emergenza?
30 apr 2026 - 15 min
Ep 286 – Grandi bulli
29 apr 2026 - 15 min
Ep 285 – L’eterno secondo
28 apr 2026 - 17 min