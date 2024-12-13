Ep 290 – Voci da Gaza

In Palestina le elezioni sono state vinte dai candidati sostenuti da Fatah, partito rivale di Hamas.

Oggi due storie da Gaza perché ci sembra giusto continuare a raccontarle: l’arrivo a Khan Yunis di Jean-Pierre Filiu, raccontato nel libro Niente mi aveva preparato pubblicato da Altrecose, e il racconto della mamma di Hind Rajab, la bambina palestinese uccisa in un’auto dall’esercito israeliano mentre era al telefono con i soccorritori della Mezzaluna Rossa.

In Palestina le elezioni sono state vinte dai candidati sostenuti da Fatah, partito rivale di Hamas

Niente mi aveva preparato. Un reportage da Gaza

Nessun bambino merita di morire come mia figlia